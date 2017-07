Everton met invallers Rooney en Klaassen langs Twente

Labyad vreest niet voor het kunstgras in Waalwijk: 'Daar speel ik graag op'

16:57 FC Utrecht moet morgen in de tweede voorronde van de Europa League winnen van Valletta FC, na de moeizame 0-0 van vorige week op Malta. Omdat het eigen Galgenwaard in gebruik is voor het EK voor vrouwen, moet dat gebeuren op het kunstgras van het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk. ,,Daar speel ik graag op”, aldus Zakaria Labyad (24) tijdens de vooraf belegde persconferentie op trainingscomplex Zoudenbalch.