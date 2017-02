Onmachtig Groningen kan niet winnen van Excelsior

Door: Tim Niemantsverdriet



De eerste helft had schriftelijk afgedaan kunnen worden. Eén serieze kans viel er te noteren, in de 41ste minuut, terwijl verveelde supporters al de eerste rijen vormden bij de verschillende horecagelegenheden. Het schot van Samir Memisevic werd stijlvol gekeerd door Excelsior-doelman Warner Hahn.



Verder wisten beide ploegen amper gevaarlijke situaties voor het vijandelijke goal te creëren. Het paste in het beeld van de laatste wedstrijden van FC Groningen, dat tegen Vitesse (1-1) en SC Heerenveen (0-0) welgeteld één keer (!) op doel had geschoten en in aanvallend opzicht plots opvallend onmachtig lijkt. Defensief kwam het daarentegen ook niet in de problemen tegen Excelsior, waar de middenvelders Ryan Koolwijk en Luigi Bruins voor het eerst in tijden in de basis stonden.



In de tweede helft werd de patstelling direct doorbroken, nadat Milan Massop (Excelsior) in zijn eigen strafschopgebied Etienne Reijnen naar beneden had getrokken. Mimoun Mahi benutte het buitenkansje beheerst (1-0). Plots golfde het spel op en neer, en kregen vooral de Rotterdammers enkele goede mogelijkheden. Een schot van Hicham Faik ging nog over via de lat, maar even later had invaller Anouar Hadouir meer geluk met het aluminium. Zijn poging viel via de paal binnen.



Pas toen schrok FC Groningen weer een beetje wakker. Bryan Linssen (schot) en Ruben Jenssen (kopbal) kregen uitstekende mogelijkheden om de thuisclub alsnog de zege te bezorgen, maar hun pogingen vlogen naast.



Excelsior was zodoende de morele winnaar van de avond: het pakte zijn tweede puntje sinds de winterstop en pas de zesde in een uitwedstrijd dit seizoen. De degradatiezorgen zijn daarmee nog lang niet verdwenen. Door de zege van Go Ahead Eagles bij NEC (1-2) is het verschil met de laatste plaats inmiddels nog maar twee punten.