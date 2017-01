Faik even terug bij Roda: Zat daar niet op mijn plek

Door Tim Niemantsverdriet

En wat het nog extra pikant maakt: afgelopen maandag precies een jaar geleden bezorgde de middenvelder de Limburgers uitgerekend tegen zijn huidige werkgever de eerste zege in vijf maanden tijd, met een rake vrije trap (0-1). Als invaller, want als gevolg van enkele aankopen was hij juist voor die wedstrijd zijn basisplaats kwijtgeraakt.

,,Dat had me veel pijn gedaan”, vertelt Faik. ,,En twee weken na mijn goal bij Excelsior zat ik toch weer op de bank. Na de winterstop zat ik niet meer op mijn plek bij Roda. Hoe het daar ging op dat moment, met spelers die in en uit gingen, dat vond ik niet zo prettig. Het was heel chaotisch. Er stond geen echt team meer.”

Ook dit jaar wil Roda JC, met behulp van zijn nieuwe investeerder, weer zakendoen in de winterstop. Of dat verstandig is, weet Faik dus niet. ,,Vorig jaar hebben we uiteindelijk wel de doelstelling behaald, maar steeds weer nieuwe spelers halen zou niet mijn voorkeur hebben.”