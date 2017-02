Fan Award voor supporters van Sparta en Volendam

Amrabat heeft ingescheurde enkelband

10:47 FC Utrecht kan de komende weken geen beroep doen op Sofyan Amrabat. De middenvelder viel zondag in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen kort na rust uit. Uit onderzoek is nu gebleken dat de buitenband van zijn enkel is ingescheurd, meldt FC Utrecht.