FC Emmen kent droomstart in play-offs om promotie

FC Emmen kwam via goals van Youri Loen en Issa Kallon al binnen 22 minuten op een 0-2 voorsprong. Na rust werd de marge door goals van Alexander Bannink, Frank Olijve en Kai Huisman zelfs vergroot tot vijf. Johan Voskamp deed namens RKC nog wat terug, maar de ploeg van trainer Peter van den Berg lijkt vrijwel kansloos voor de return in Emmen van komende vrijdag.

Comeback van Helmond Sport

Het duel tussen Helmond Sport en Almere City eindigde in een 4-2 overwinning voor de thuisploeg, terwijl de stand na 69 minuten nog 0-2 was. De bezoekers uit Almere kwamen door doelpunten van Gaston Salasiwa en Rick ten Voorde op een 0-2 voorsprong op Sportpark de Braak, maar de thuisploeg draaide de wedstrijd daarna volledig om. Helmond Sport kwam via goals van Teije ten Den en Robert Braber op gelijke hoogte. Jordy Thomassen en Steven Edwards (penalty) brachten de stand in de slotfase zelfs naar 4-2, waarmee de comeback compleet was.