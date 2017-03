FC Twente beboet voor spandoek, vuurwerk en wanordelijkheden

Verder krijgt FC Twente ook een boete opgelegd van 2500 euro voor het spandoek met de tekst ‘hasj, coke & pillen, zo gaan we op pad’ tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en Heracles Almelo.

Roda JC kreeg een boete van 5000 euro voor wanordelijkheden in het stadion. Tijdens het duel met NEC in januari werd er vuurwerk afgestoken in het uitvak.