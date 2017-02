FC Twente: Haast geboden met garantstelling

Voorzitter Jan Schutrups van FC Twente vroeg de leden van de stedelijke commissie vanavond althans met klem al op 16 februari in te stemmen met een gemeentelijke garantstelling van 8,4 miljoen euro en voortzetting van de lening van 17 miljoen, die de club al eerder van de gemeente kreeg. Als de raad pas op 27 februari beslist, zoals het plan is, komt FC Twente volgens Schutrups in de problemen. Twee dagen later moet de club namelijk al een lening van 5,5 miljoen euro aflossen, die het kreeg van een Britse financieringsmaatschappij. Een periode van twee dagen na een voor FC Twente gunstige raadsbesluit is volgens Schutrups echter te kort om alle formaliteiten rond de aflossing van de lening te kunnen regelen. “En dat betekent contractbreuk. Het zal ons niet de kop gaan kosten, maar wel veel geld.” Dat er sprake is van grote haast, komt doordat het onderzoek lang heeft geduurd naar de vraag of er bij gemeentegarantie sprake is van verboden staatssteun.

Of de raad zich laat opjagen is nog niet zeker. Dat er steun is voor het collegevoorstel wel. Alleen GroenLinks, SP en Enschede Anders zullen waarschijnlijk tegenstemmen. Dankzij de garantstelling kan FC Twente zijn huidige leningen oversluiten tegen gunstiger voorwaarden. De club betaalt nu 5,7 miljoen per jaar aan rente en aflossing. Na de herfinanciering daalt dat bedrag komend seizoen tot 2,6 miljoen en over twee jaar tot 2,2 miljoen. Daar komt dan de eerste jaren nog wel 4 ton bij op in de vorm van een risicopremie, omdat er anders sprake zou zijn van staatssteun.



FC Twente zegt de financiën weer onder controle te hebben. Afgelopen seizoen werd er quitte gedraaid en voor dit seizoen wordt een nettowinst van 1,3 miljoen winst verwacht. Het regionale bedrijfsleven stond in de achterliggende maanden garant voor 12 miljoen. Die garantstelling is met toestemming van de KNVB inmiddels teruggebracht naar 4 miljoen euro.



Als ook burgemeester Onno van Veldhuizen er mee instemt, beslist de Enschedese gemeenetraad donderdag om 18.00 uur definitief over de garantstelling voor FC Twente. Raad komt hiermee tegemoet aan uitdrukkelijke wens van de club. Een later besluit zou FC Twente volgens wethouder Eelco Eerenberg ‘tonnen’ gaan kosten.