FC Twente hoopt deze week op vrijgave Assaidi

Bij FC Twente wacht iedereen op de vrijgave van Oussama Assaidi. Gistermiddag speelde hij een uur mee in het 'geheime oefenduel' in Varsselder tegen De Graafschap (1-1).

Zijn meeste ploeggenoten hebben er op deze koude mistige dinsdagmiddag, diep verscholen in de Achterhoek, niet zo heel veel zin in. Maar Oussama Assaidi is een uitzondering. De nieuwe linkerspits is maar wat blij dat hij in het oefenduel tegen De Graafschap eindelijk weer eens verlost is van de ketens, die hem nog altijd aan de kant houden. Assaidi grijpt het niemendalletje aan om meters te maken, en zijn acties bij te schaven. Waar hij op het trainingskamp tegen het Duitse Aue nog wat onwennig speelde, is hij nu al zichtbaar een stap verder. Zo heel af en toe fonkelt het en is er bij die paar toeschouwers een glimlach van herkenning.

Assaidi is na afloop niet ontevreden, maar dat hij nog niet verder is gekomen dan een amateurveld in Varsselder is tekenend voor zijn situatie. Bijna een maand nadat Twente hem aantrok, is de buitenspeler nog altijd niet speelgerechtigd. Wat kan er nou zo moeilijk zijn aan het vrijgeven van een speler die zich heeft vrijgekocht en al maanden weg is, zo vragen velen zich af?

Assaidi zegt dat hij al aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dat hij waarschijnlijk het slachtoffer is van een wisseling van de wacht in de top van zijn voormalige club Al-Ahli. De nieuwe beleidsmakers hebben geen haast en zijn vooralsnog niet van plan vrijwillig mee te werken. De zaak Assaidi staat overigens niet op zich. Zo moest PSV vorig jaar weken wachten voordat een prins uit Quatar zijn handtekening had gezet voor de huur van de Belg Maxime Lestienne.

Twente is het wachten inmiddels beu en is vorige week vrijdag via de KNVB een procedure gestart voor een voorlopige vrijgave. Op basis van dat document mag een voetballer in actie komen, terwijl in de tussentijd de FIFA verder onderzoek doet. Volgens eigen zeggen kon Twente niet eerder in actie komen, omdat Al Ahli anders een beroepsmogelijkheid werd geboden, waardoor de zaak zich nog langer zou voortslepen.