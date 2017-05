FC Utrecht al met één been in finale in play-offs

Door Nik Kok



Eerst maakte Sofyan Amrabat zijn eerste profgoal. Even later kopte Yassin Ayoub snoeihard raak uit een hoekschop van Zakaria Labyad. Heerenveen kon daar alleen in de tweede helft wat tegenover stellen waardoor de return in de Galgenwaard zaterdagavond normaal gesproken voor weinig spanning meer zal zorgen.



Waar FC Utrecht met verve de rol van play-off-favoriet op zich nam, zakte Heerenveen finaal door het ijs. Jurgen Streppel had zijn elftal flink gewijzigd ten opzichte van de laatste reguliere competitiewedstrijd. Zo stond topscorer Reza Ghoochannejhad (negentien competitiedoelpunten) er voor het eerst dit seizoen naast. Streppel liet zijn ploeg ook spelen in een 5-3-2 opstelling. Het pakte volledig verkeerd uit en het niet bepaald massaal opgekomen publiek in het Abe Lenstra Stadion nam er ook geen genoegen mee.



Hoewel de handen in de tweede helft op dan wel weer op elkaar gingen voor het debuut van de zestienjarige Kik Pierie. Hij is daarmee direct de jongste speler die ooit in een eredivisieduel bij Heerenveen heeft mee gedaan.



In die tweede helft kwam Heerenveen ook beter voor de dag dan de eerste. Een doelpunt van Martin Ødegaard bracht de spanning weer terug met zijn eerste goal voor de club. Stefano Marzo had even later de gelijkmaker op zijn schoen maar de verdediger kreeg de bal er in twee instanties niet in.



Maar het slotakkoord in Heerenveen was voor Sébastien Haller. De Franse spits die FC Utrecht deze zomer verlaat voor Eintracht Frankfurt wil niets liever dan op een schitterende manier afscheid nemen van de club. Hij schoot fraai raak met de hak. Zijn vijftigste goal voor FC Utrecht.