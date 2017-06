FC Utrecht haalt Ould-Chikh en David

In de verbintenis met de jeugdinternational is bovendien een optie opgenomen voor een verlenging van de samenwerking met één seizoen.

Ould-Chikh trainde sinds begin maart al mee bij FC Utrecht, nadat zijn avontuur bij Benfica op niets was uitgelopen. ,,Bilal hebben we uitgebreid kunnen ervaren tijdens de periode waarin hij met onze beloftenploeg en ons eerste elftal trainde”, zegt trainer Erik ten Hag op de clubsite van FC Utrecht . ,,Tijdens de voorbije weken heeft hij bevestigd een jonge speler met veel potentie te zijn. Samen zullen wij gericht aan de slag gaan om zijn talent tot bloei te laten komen.”

Ould-Chikh speelde in de jeugd van Feyenoord, RBC Roosendaal en Willem II/RKC voor hij bij FC Twente terechtkwam. Daar speelde hij zowel in de Jupiler League met Jong FC Twente als de Eredivisie.

David voor een jaar

Chris David komt over van degradant Go Ahead Eagles. Zijn dienstverband voor de club uit Deventer werd gekenmerkt door twee zware kruisbandblessures. Hij ondertekende donderdag in Utrecht een contract voor een jaar, met een optie op nog een seizoen.