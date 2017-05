FC Utrecht heeft opnieuw geen kind aan sc Heerenveen

Door Ard Schouten



Op bezoek in Utrecht maakten de Friezen in het eerste bedrijf eigenlijk één momentje aanspraak op het begin van iets dat een stuntje had kunnen worden. Sam Larsson vergaloppeerde zich één op één met Utrecht-goalie David Jensen. Daarna trok Utrecht het duel volledig naar zich toe.



Na 38 minuten was de klus geklaard, nadat eerst Ramon Leeuwin een corner tot doelpunt promoveerde en vervolgens Richairo Zivkovic - hij kreeg een basisplaats ten koste van Gyrano Kerk - gestuntel in de Heerenveense defensie vakkundig afstrafte. Heerenveen moest op dat moment vijfmaal scoren om voor een nimmer verwachte surprise te zorgen. Een dergelijk stuntscenario kwam geen moment in beeld. Na rust schampte een schot van invaller Yuki Kobayashi de lat en benutte Reza Ghoochannejhad na een uurtje een penalty, maar daarmee was het wel gedaan met de Friese dadendrang.



Utrecht won met 5-2 over twee wedstrijden. Het tweeluik met de Friezen werd een halve eindstrijd tussen de ploeg die na de winterstop als één van de beste eredivisionisten draaide (Utrecht) en een ploeg die er sindsdien een potje van maakte (Heerenveen). De Friezen overwinterden als vierde, maar na de herstart veranderde de alom bewierookte hakjesparade in een triest tranendal. Met coach Jurgen Streppel als gebeten hond (zijn positie zal de komende dagen besproken worden), terwijl collega Erik ten Hag bij zijn aanhang weinig tot niets meer fout kan doen.