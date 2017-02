FC Utrecht horendol van onterecht afgekeurde treffers

Janssen boos na afgekeurde 'bui­ten­spel­goal': Niet de eerste keer

19:10 Willem Janssen had geen goed woord over voor de arbitrage bij PSV - FC Utrecht. De aanvoerder van Utrecht baalde van het onterecht afgekeurde doelpunt van zijn ploeggenoot Nacer Barazite. ,,Dit is niet de eerste keer dat het bij ons gebeurt dit seizoen. Er is tijdens de rust in de kleedkamer flink gevloekt en getierd'', zei Janssen bij FOX Sports na de 3-0 nederlaag in Eindhoven.