FC Utrecht praat over contract met Ould-Chikh

Heurelho Gomes: De belangrijkste persoon in mijn carrière? Hiddink!

5 juni Heurelho Gomes keept op zijn 36ste bij Watford nog steeds op het hoogste niveau. In een interview op de clubwebsite haalt de Braziliaanse doelman nog even aan hoe het komt dat hij zover is gekomen. 'Guus Hiddink heeft mij het meest geleerd.'