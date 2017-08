Utrecht en Feyenoord positieve uitschieters in eerste rapportage KNVB’er Blangé

Een belangrijke conclusie is dat eredivisieteams zich verhoudingsgewijs anders gedragen in de laatste 30 meters van het veld. Zowel bij het aanvallen als bij het verdedigen in dat gebied zijn er opvallende verschillen met het buitenland. Zo hebben eredivisieteams gemiddeld meer verdedigende duels binnen hun eigen zestien meter. Ook verliezen ze meer verdedigende duels na een voorzet en in de lucht.



Er is één opvallende positieve uitschieter op het defensieve vlak: FC Utrecht. De club handhaaft zich verhoudingsgewijs als enige in een Europese top-20. Utrecht deed ook deze week van zich spreken door een sterke teamprestatie te leveren in de Europa League tegen de Russische topclub Zenit St. Peterburg (1-0 winst).



Omgekeerd is het aantal doelpogingen van Feyenoord, Ajax en PSV het hoogste van alle teams uit de ‘Big 5’ plus de eredivisie, maar hier blijft alleen Feyenoord nog in de top-20 als ook het rendement uit kansen meetelt.



,,Dit onderzoek gaat over afgelopen seizoen en borduurt voort op wat was opgestart in het plan Winnaars van Morgen’’, zegt Blangé. ,,Ik ga zelf niet op zoek naar verklaringen. Het zijn puur de feiten. En ze zijn nu beschikbaar voor een gezonde discussie, ook bij het opleiden van jeugd.’’



De eredivisieclubs zijn in een afzonderlijk rapportage ook nog tegen elkaar afgezet. Net als de clubs uit de Jupiler League.