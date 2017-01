Machteloos Go Ahead door eigen goal Schenk onderuit tegen Utrecht

Door: Ard Schouten



Eerder werden Willem II, ADO Den Haag en Sparta verslagen. Daar tegenover staan twee remises op verplaatsing en slechts één nederlaag. Alleen bij Ajax (3-2) op 2 oktober van dit seizoen ging het mis.



Utrecht zat statistisch gezien al bij rust op rozen, want alleen in de Amsterdam Arena werd verloren nadat Utrecht halverwege leidde. Bij de laatste elf uitbeurten - inclusief die van gisteravond - bracht een Utrechtse voorsprong in de rust de Domstedelingen ook naar een goed resultaat: acht keer winst en drie keer gelijk.



Utrecht startte zonder Richairo Zivkovic en Nacer Barazite, maar met de jonkies Gyrano Kerk en Patrick Joosten. Een ingreep die zich al aandiende op de vrijdagtraining, maar het was de vraag of trainer Erik ten Hag zijn intentie ook door zou zetten op het Deventer gras. Ja dus. Volgens de 46-jarige Tukker had dat meer te maken met de achterliggende drukke werkweek dan met een straf na het bekerechec tegen SC Cambuur.