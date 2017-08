FC Utrecht verwelkomt PSG-spits Bahebeck

Utrecht was al een tijdje akkoord met Franse aanvaller, maar het duurde even voor de laatste plooien met zijn werkgever werden gladgestreken.

Aanvankelijk wilde Utrecht zijn komst op de Open Dag bekend maken, afgelopen zaterdag, maar de bleek te vroeg dag. Bahebeck, geboren in Frankrijk maar met roots in Kameroen, is in Utrecht één van de drie nieuwe spitsen nadat Sebastien Haller en Richairo Zivkovic vertrokken. Eerstgenoemde is een goede vriend van Bahebeck. Haller adviseerde hem ook om voor Utrecht te kiezen, ondanks interesse uit de Serie A. Hij moet in Utrecht de spitsenstrijd aangaan met Gyrano Kerk, Cyriel Dessers en Lukas Görtler.