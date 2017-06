FC Utrecht voelt dat bij Feyenoord meer te halen valt voor Amrabat

Maar dat moment lijkt, hoewel in het voetbal zaken en standpunten met de minuut kunnen veranderen, ver weg. Feyenoord deed tweekeer een bod op Amrabat, twee keer veegde de leiding van FC Utrecht het zonder met de ogen te knipperen van tafel. Iets meer dan twee miljoen was niet voldoende om de clubleiding aan het twijfelen te brengen en een kleine drie miljoen maakte evenmin veel indruk.



FC Utrecht wil meer dan vijf miljoen hebben voor de speler die nog twee seizoenen onder contract staat in de Galgenwaard. De geïncasseerde transfersom van Eintracht Frankfurt voor Sébastien Haller heeft de druk bij de nummer 4 van Nederland om spelers van de hand te doen weggenomen. Zelfs nu met Sander van de Streek de potentiële opvolger voor Amrabat al in huis is gehaald en Sean Klaiber ook als vervanger kan fungeren, weigeren ze in de Domstad te buigen voor de landskampioen.