Feyenoord hoopt bij Van Persie op Sneijder-scenario

Een wit oor van het bellen bedoelden ze. Want waar Van Geel of Gudde ook opdoken, langs het trainingsveld of op het restaurantterras; vrijwel onophoudelijk zat de telefoon aan hun oren geklemd in het de laatste dagen zonnige Oostenrijk.



De effecten zullen mogelijk snel merkbaar zijn. Steven Berghuis sluit zich wellicht nog deze week aan bij Feyenoord, wanneer de aanvaller bij Watford hoort dat hij verhuurd/verkocht mag worden. De Rotterdamse club wil de buitenspeler het liefst definitief overnemen.



Het verhaal Robin van Persie ligt wat gecompliceerder aangezien de routinier nog een jaar vastligt bij Fenerbahce en in Turkije ook nog eens een miljoenensalaris verdient. Binnen Feyenoord hoopt men op het Wesley Sneijder-scenario. Ofwel: dat Van Persie zijn contract in Turkije laat ontbinden waardoor geen transfersom betaald hoeft te worden. In alle geledingen bij Feyenoord is de komst van Van Persie hét onderwerp. Het aantrekken van het clubicoon wordt als slagroom op de taart beschouwd.



Feyenoord staat ook nog altijd open voor het verhuren van Lucas Woudenberg en Jari Schuurman. Over beide spelers bestaat tevredenheid, alleen is de concurrentie op hun posities hevig. De verwachting is dat het tweetal snel ondergebracht wordt bij een andere eredivisie-club. Er is veel belangstelling voor de twee. Voor eerstgenoemde geldt dat onder meer Sparta en SC Heerenveen hem in beeld hebben.



Na nog één laatste training vertrekt de Feyenoord-selectie vandaag terug naar Rotterdam. Na de vrije maandag wordt vanaf dinsdag toegewerkt naar het laatste oefenduel in de voorbereiding: zaterdag tegen het Spaanse Real Sociedad. Één speler is nu al verzekerd van een basisplaats in die ontmoeting: doelman Kenneth Vermeer. Hij krijgt de kans om te laten zien dat hij Feyenoords nummer één is. Al heeft er het alle schijn van dat hij Brad Jones uiteindelijk voor zich moet dulden.