Feyenoord krijgt dreun in titelrace te verwerken

Door Mikos Gouka

De start van de koploper was dramatisch. Eric Botteghin liet zich door Jerson Cabral weglokken uit de as van het veld. Cabral ontdeed zich van de Braziliaan en liet een loepzuivere voorzet van zijn schoen vertrekken die door Mathias Pogba achter Brad Jones werd gekopt. Dat Pogba in minuut één het duel met Jan-Arie van der Heijden moest aangaan en niet met de koppend veel sterkere Botteghin, was een voorbode voor de middag van Feyenoord.

De koploper liep voortdurend achter de feiten aan tegen een Sparta dat er een echt gevecht van wilde maken. Trainer Alex Pastoor had gekozen voor een defensie met vijf spelers waarbij vooral de onvermoeibare Australiër Craig Goodwin opviel. Dat hij het enorme loopwerk niet heel de wedstrijd vol zou houden, dat was al snel duidelijk.

Zoals Sparta ook besefte dat het in de slotfase van de wedstrijd op het tandvlees zou lopen. Trainer Giovanni van Bronckhorst bracht Dirk Kuyt en Bilal Basacikoglu binnen de lijnen, de druk werd opgevoerd. Voor pinch-hitter Michiel Kramer, eerder dit seizoen nog disciplinair uit de eerste selectie gezet, was er geen plek meer. Van Bronckhorst had voor de pauze al de geblesseerde Terence Kongolo moeten vervangen door Miquel Nelom.

Dat Bilal Basacikoglu nauwelijks nog kon lopen, was dus extra vervelend. De international van Jong Turkije was tweemaal dichtbij de gelijkmaker. Eerst schoot hij van dichtbij over. Even later zag hij dat Sherel Floranus en Roy Kortsmit een voorzet van Jens Toornstra pas achter de lijn leken te keren. Arbiter Danny Makkelie floot echter niet voor een treffer.