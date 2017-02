Feyenoord maakt concurrenten langzaam maar zeker wanhopig

Door Mikos Gouka



Het zal gevloek en getier hebben opgeleverd bij Ajax en PSV, de concurrenten om de landstitel. Feyenoord omzeilde in de Grolsch Veste een heel lastige klip. Een driepunter die aan het einde van de rit weleens goud waard kan blijken te zijn.



Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Een helft lang leek het veldspel van Feyenoord gisteren wel op een aflevering van 'gejaagd door de wind'. De Rotterdammers stormden bijna massaal om maar zo snel mogelijk de openingstreffer te kunnen forceren in Enschede.



Thuisploeg FC Twente combineerde af en toe naar hartenlust in de zee aan ruimte die er lag op het Rotterdamse middenveld. Veel echte kansen leverde dat niet op, maar dat was ook omdat de arbitrage volkomen ten onrechte Enes Unal afvlagde toen de aanvaller alleen op weg was naar keeper Brad Jones.



Feyenoord kreeg twee echte kansen. Eerst liep Eric Botteghin een bal precies in de handen van keeper Nick Marsman. Niet veel later keerde verdediger Joachim Andersen een inzet van Dirk Kuyt op de doellijn.



Kuyt kreeg in Enschede gewoon een basisplaats, trainer Giovanni van Bronckhorst koos voor Jens Toornstra als wisselspeler die plaats moest maken voor de teruggekeerde Karim El Ahmadi.



Toen FC Twente in de tweede helft alleen nog koos voor tegenhouden in plaats van net als voor de pauze er regelmatig gevaarlijk uitkomen, was het wachten op de treffer van de koploper.



Die kwam er een kwartier voor tijd toen Eljero Elia de voorzet gaf en Botteghin de bal achter Marsman schoot. Spits Nicolai Jorgensen maakte het karwei vlak voor tijd af (0-2) zodat Ajax zelfs op doelsaldo geen centimeter dichterbij kwam.