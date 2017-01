Feyenoord maakt E- sporter bekend in fraai gemaakt fimpje

In de zoektocht naar een E-Sporter is Feyenoord uitgekomen bij Quinten van der Most, alias QuintenX. De Rotterdammers moeten net als alle andere eredivisieclubs een getalenteerde gamer afvaardigen die hen vertegenwoordigt op FIFA 17-toernooien. Feyenoord presenteert Van der Most in een sterk in elkaar gezette video.