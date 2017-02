Feyenoord tegen FC Dordrecht voor onderzoek naar sikkelcelziekte

Feyenoord en Dordrecht, de nummer voorlaatst in de Jupiler League, stonden voor het laatst tegenover elkaar in het seizoen 2014-2015, toen de Dordtenaren uitkwamen in de eredivisie. De benefietwedstrijd valt in de interlandperiode, tussen de duels van Feyenoord met sc Heerenveen en Ajax voor de Eredivisie in.



Vorig seizoen speelde de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in de benefietwedstrijd tegen Sparta Rotterdam voor de Hartstichting. Dat werd een emotioneel duel door de plotselinge dood van Johan Cruijff.