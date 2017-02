Feyenoord zet afwezige Kramer tijdelijk uit de selectie, aftocht via zijdeur dreigt

Omdat Dirk Kuyt, die net als Kramer wisselspeler was tegen FC Groningen, toestemming kreeg om die training over te slaan, besloot Kramer zich om te kleden en weg te gaan. Kuyt was tegen FC Groningen een klein kwartiertje binnen de lijnen verschenen, Kramer kwam niet in actie.

De spits moet deze week een individueel trainingsprogramma afwerken. Komende maandag 20 februari mag hij weer aansluiten bij de selectie. De vraag is wel of de aanvaller in het restant van de competitie nog serieus in aanmerking komt voor speeltijd in de hoofdmacht. Hij kwam sowieso al acht duels op rij niet meer in actie, sinds 4 december 2016.