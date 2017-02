Fred Friday is klaar om zijn kans bij AZ te grijpen

Friday kwam afgelopen zomer over van het Noorse Lilleström maar heeft een lange tijd nodig gehad om zich aan te passen. ,,Ik denk dat hij nu wel is aangepast. Fred is iemand die heel erg op zichzelf is binnen de groep. Het is weleens moeilijk communiceren met hem'', meent Van den Brom. ,,Ik kan dat wel, maar de rest van de technische staf heeft daar weleens moeite mee. En zijn medespelers ook. Dat heeft met hiërarchie te maken. Dat is toch belangrijk in de Afrikaanse cultuur.''



,,Wat dat betreft had Wout Weghorst het natuurlijk veel makkelijker'', vervolgt de trainer. ,,Die moest zich ook aanpassen kon al snel lekker kaarten en praten met de Nederlandse jongens. Ik spoor de andere spelers aan om hem te betrekken in activiteiten. Ridgeciano Haps is al een keer met hem gaan eten in een Nigeriaans restaurant in Amsterdam. Dat helpt.”



Van den Brom is ervan overtuigd dat Friday een mooie toekomst heeft in Alkmaar. ,,We hebben hem natuurlijk niet voor niks gehaald.”