Geen doellijntechnologie bij Klassieker in Arena

Het hawkeye-systeem had gisteren in de Kuip een doorslaggevende rol, toen doelman Jeroen Zoet tijdens Feyenoord - PSV een kopbal van Jan-Arie van der Heijden op de doellijn keerde, maar vervolgens de bal naar zich toe trok. De doellijntechnologie was onverbiddelijk, en signaleerde een doelpunt via het horloge van arbiter Bas Nijhuis.

Aangezien de kans groot is dat de Klassieker in de Amsterdam Arena de beslissing in de titelstrijd gaat brengen, klonk er de roep om het systeem eenmalig te verplaatsen. De voetbalbond wil daar echter niets van weten.