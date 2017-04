Genegeerde Ziyech 'wacht rustig af tot de bondscoach vertrekt'

Of Ziyech onder Renard überhaupt nog aan de bak komt? ,,Ik denk het niet. Het is een persoonlijke kwestie geworden, dus ik verwacht geen uitnodiging. Het is zoals het is. Hij maakt uiteindelijk de selectie, ik zal dat accepteren en er verder niks mee doen. Maar ik weet dat een bondscoach er meestal niet lang zit. Dus ik wacht gewoon rustig af tot-ie vertrekt, en dat gaat zeker gebeuren.''