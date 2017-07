Gio: Martin van Geel weet precies wat ik wil

Als regerend landskampioen begint Feyenoord maandag aan het nieuwe seizoen. Trainer Giovanni van Bronckhorst (42) is nog altijd de held van het Legioen. ,,De lat steeds hoger leggen, is de enige manier.’’

Dirk Kuyt, Eljero Elia, Rick Karsdorp en Steven Berghuis zijn weg. Tot nu toe zijn alleen Jean-Paul Boëtius en Sofyan Amrabat ervoor in de plaats gekomen. Er waren fans die op 14 mei hoopten dat Feyenoord stevig zou doorpakken. Is dat lastig?

Van Bronckhorst: ,,We hebben er intern uiteraard uitgebreid over gepraat hoe de selectie er uit moet komen te zien. Martin van Geel weet wat ik wil en daar werkt hij ook hard aan. De ideale situatie is om op dag 1 te kunnen starten met de volledige groep, maar dat is gewoon niet eenvoudig. Ik ben erg blij met Boëtius en Amrabat. En we hebben een goed beeld van wat wij nog nodig hebben. Veel clubs wachten toch tot het qua transfers echt gaat rollen. Daar zijn wij ook een beetje afhankelijk van.’’

Ben je als trainer van de kampioen in de vakantie druk bezig geweest met het samenstellen van een nieuwe selectie?

,,Er was geregeld overleg, maar ik heb in Spanje ook lekker een paar weken rustig aan gedaan hoor. Ik heb al die kampioensboeken eens rustig zitten doorbladeren. Dat was mooi, maar maandag gaan we het afgelopen seizoen parkeren.’’

Vanaf maandag alleen nog maar vooruit kijken?

,,Als het seizoen begint, zijn de gouden badge op ons shirt en de deelname aan de Champions League de twee dingen die ons nog echt herinneren aan het prachtige seizoen. Maar het is nu voorbij. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor iedereen.’’

Twee jaar geleden, toen je werd aangesteld, stelde ook deze krant dat jij wel erg onervaren was als trainer. Het leek vragen om problemen. Na twee jaar begin je aan jouw derde seizoen met de beker en de landstitel in de prijzenkast. Dat kun je een gevalletje ‘jouw gelijk halen’ noemen.

,,Die kritiek was destijds ook geen onlogische gedachte. Het gaat lang niet altijd goed met onervaren trainers. Maar er waren ook toen natuurlijk al voorbeelden van jonge trainers die er wel in slaagden iets neer te zetten. Achteraf kunnen we concluderen dat het bij Feyenoord goed heeft uitgepakt. Dat heeft wat mij betreft veel te maken met het vertrouwen dat ik heb gekregen van de clubleiding. Maar ook met de stappen die ik en de technische staf zelf hebben gezet. We zijn niet stil blijven staan, we hebben ons ontwikkeld. En dat moeten we blijven doen als we nog meer willen.’’

De landstitel was een langgekoesterde wens van het Legioen, maar zeker ook van jou.

,,In 1993 trainde ik al mee met het eerste elftal, maar pas na dat seizoen kwam ik écht bij de selectie. Toen was de landstitel dus al binnen. Het jaar voor de titel van 1999 ging ik weg bij Feyenoord naar Glasgow Rangers. Kijk, kampioen worden met de club waar je bent opgegroeid, is uniek. Ik kom uit een Feyenoord-familie. Ik voelde de emoties bij mezelf en iedereen om mij heen. Dat is fantastisch.’’

Nog eenmaal terug naar de kampioenswedstrijd op 14 mei tegen Heracles. Had Dirk Kuyt nou wel of niet gespeeld als Tonny Vilhena schorsingvrij was geweest?

,,Ik weet het echt niet.’’

Huh? Echt niet?

,,Nee, echt niet. Ik wist een week eerder op Woudestein natuurlijk al dat Vilhena niet zou mogen spelen in de laatste wedstrijd. Dus ik heb letterlijk nooit meer nagedacht over een ander scenario. Maar het had gekund, hoor. Mensen weten inmiddels wel dat ik altijd zo redeneer: wat komt er voor wedstrijd aan en wat hebben we nodig om te winnen? Dat had uiteraard meteen al met Kuyt gekund, maar zoals gezegd hoefde ik er niet over na te denken. Dit was wel een aparte wedstrijd, alles of niets, in de Kuip tegen Heracles. Misschien had ik Dirk sowieso wel opgesteld. We zullen het nooit weten, zelfs ik niet.’’

,,Wij zijn wel de landskampioen, hè. Dat brengt verwachtingen en verplichtingen met zich mee. Ik denk dat de lat steeds hoger leggen de enige manier is voor een topclub. Niet alleen de trainer of de spelers, maar iedereen binnen de club. Feyenoord moet altijd meedoen om de prijzen. In maart en april moet deze club er in de eredivisie straks gewoon weer bij staan. Is dat niet zo, dan is er iets niet goed gegaan.’’

Wat verwacht je van de Champions League?

,,Straks zien de jongens hoe het is om tegen de absolute top te spelen. Dat kan voor jezelf belangrijk zijn. Ik heb het nog weleens met Jean-Paul van Gastel over onze uitwedstrijd in de Champions League in 1997 tegen Juventus. Het werd 5-1 en na een halfuur stonden we al 3-0 achter. Kansloos. Daar op dat veld van Delle Alpi in Turijn wist ik meteen: ik moet dus nog erg hard werken als ik ook naar dat niveau wil groeien.’’

Hoop je op een poule met Barcelona?

,,Zou prachtig zijn. Fantastisch zelfs. Ook voor mij, iedereen kent mijn band met de club Barcelona.’’

Was zes weken vakantie niet iets té lang voor de spelers?

,,Ik heb natuurlijk uitgebreid overleg gevoerd met de experts binnen de club op het fysieke vlak. Het was niet de bedoeling dat ze zes weken helemaal niets deden. Maar het ging nu om een paar dagen eerder vrij of niet.’’

Hoe overwin je komend seizoen wél dat verfoeide kunstgras?

,,Er valt gewoon niet normaal op te voetballen. Er zit ook zoveel verschil in die velden. De clubs sproeien vaak niet tegen de topclubs. ADO Den Haag en Excelsior deden dat tegen ons niet. Zelfs Karim El Ahmadi, misschien wel de meest begaafde speler die we hebben, had daardoor moeite met dribbelen en een bal aannemen.’’

Er zijn al trainers die overwegen in wedstrijden op nepgras gewoon met een aparte opstelling aan te treden. Denkt de trainer van Feyenoord daar ook over na?

,,Dat is het overwegen inmiddels wel waard, ja. Als het zo blijft zoals het nu is, dan gaan trainers dat gewoon doen. Dan kies je voor die aparte wedstrijden voor andere spelers en een andere speelstijl. Daar ontkom je straks niet meer aan. Je bent als trainer bezig met teamontwikkeling en het inslijpen van de ideale speelstijl. Maar op kunstgras komt dat er niet uit.’’

Ajax heeft een nieuwe trainer. PSV krijgt een stevig gerenoveerd elftal. Wat zegt dat in de strijd om de titel?

,,Dat is niet te zeggen. PSV heeft veel mutaties, maar ook met een ploeg met veel nieuwe spelers kun je meteen meedoen. Ajax heeft een nieuwe trainer, maar ze hebben daar gewoon een paar weken de tijd om de juiste accenten te leggen. Wij zijn vier spelers kwijt. Berghuis proberen we weer terug te halen en zoals gezegd kijken we nog verder om ons heen. We hoeven ook niemand te verkopen, maar je weet natuurlijk nooit welke clubs er nog bij ons aankloppen voor een speler. Eind augustus weten we meer.’’