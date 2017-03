Goal in 93ste minuut voorkomt titel Jong AZ

Jong AZ, getraind door Martin Haar, heeft een straatlengte voorsprong in de tweede divisie. Winst vanavond bij Jong Vitesse zou betekenen dat de Alkmaarders zes wedstrijden voor het einde niet meer te achterhalen zouden zijn.



Dus toen Fernando Lewis voor rust Jong AZ op voorsprong zette, en deze 0-1 na 83 minuten nog steeds op het scorebord stond, werd de champagne al voorzichtig uit de koeling gehaald. Toen zorgde Alexander Büttner namens Jong Vitesse echter voor de gelijkmaker, en kon de champagne weer terug.



Vier minuten later liepen de Alkmaarse supporters opnieuw naar de koeling, omdat Robin Schouten de 1-2 had gemaakt. Vlak voordat de kurken van de flessen werden geschoten, in de derde minuut van de extra tijd, kopte Arshak Koryan de Arnhemmers echter langszij.



De titel en dus promotie voor Jong AZ is nog steeds een zekerheidje. Alleen als de ploeg van Martin Haar de komende zes wedstrijden verliest, en De Treffers de komende acht wedstrijden met dikke cijfers winnen, kan Jong AZ de titel nog mislopen. Het is dus een kwestie van tijd. Zondag, thuis tegen VVSB, is de volgende kans.