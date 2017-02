Gözübüyük fluit Racing Genk, Ajax krijgt te maken met Taylor

Serdar Gözübüyük komt deze week in actie in de Europa League. De 31-jarige Haarlemmer heeft donderdagavond in België de leiding over de return tussen Racing Genk en de Roemeense club FC Astra. Het eerste duel eindigde afgelopen week in 2-2.