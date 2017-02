Groenendijk gunt ADO-spelers weinig vrije tijd

Groenendijk had deze week slechts twee trainingen de tijd om ADO voor te bereiden op het cruciale duel met Go Ahead Eagles. Hij is vooral benieuwd hoe zijn ploeg zich morgen in Deventer presenteert. ,,Een schokeffect is een groot woord in de voetballerij. Er is hooguit een andere werkwijze en een ander gezicht. Ik ga dat niet groter maken dan het is. Ik doe het op mijn manier. We hebben plezier gehad op het trainingsveld. Ik heb het idee dat we er klaar voor zijn, maar ik maak me niet de illusie dat ik in twee dagen een kampioensploeg heb.''