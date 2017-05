Heel Utrecht is klaar voor een prijs

Nu, vier jaar na Differdange, is de conclusie gerechtvaardigd dat juist op die dag dat Utrecht zichzelf blameerde de basis voor het huidige succes is gelegd. Plan A om van Utrecht weer een trotse club te maken - met Robby Alflen die gesouffleerd door technisch adviseur Co Adriaanse vol op de aanval moest gaan voetballen - mislukte nog, maar het plan B dat er uit voortvloeide bleek een voltreffer. Scheidend directeur Wilco van Schaik was na het echec van Differdange en plan A tot de conclusie gekomen dat het Utrecht ontbrak aan echte topsportbeleving. Dus werd Erik ten Hag gepolst. Sinds zijn entree zijn leven als een prof, mentale hardheid en 'het afroepen van prestaties' stap voor stap gemeengoed geworden.

We scoren vaak in de laatste minuten, dat is geen toeval

Te snel

Sneller dan verwacht deed Utrecht al mee om de prijzen. Te snel, want als één ding duidelijk werd, was het wel dat Ten Hag vorig seizoen harder wilde dan heel Utrecht kon. Op drie fronten werd Europa gemist, met een selectie die het gaandeweg fysiek niet meer trok. Spelers werden beter, maar door het veranderende arbeidsethos op Zoudenbalch lag de gehavende ploeg op apegapen op de momenten die ertoe deden: de bekerfinale, de strijd om plek vier en de play-off-finale.



Utrecht heeft lering getrokken uit het jaar van nét niet. Want dit seizoen had Utrecht wél een goede tweede keeper (David Jensen), waar onder de lat - met Filip Bednarek - misschien wel het grootste probleem lag toen Robbin Ruiter vorig jaar geblesseerd raakte. Het afhaken van Edson Braafheid en het vertrek van Bart Ramselaar werd slim intern opgelost (Willem Janssen en Sofyan Amrabat) en Utrecht toonde zich in de winterse transferperiode daadkrachtig door Wout Brama en Zakaria Labyad te halen. Spelers die weten wat er bij komt kijken om te presteren.



Daarnaast won Utrecht aan fitheid. ,,We scoren vaak in de laatste minuten, dat is geen toeval'', zegt seizoensrevelatie Amrabat. ,,Deze trainer verdient de credits voor wat hij met individuele spelers en de ploeg heeft gedaan. Daar past een prijs bij.” Yassin Ayoub zei al eerder: ,,Hij heeft ons geleerd wat er bij komt kijken om echt topsport te bedrijven. Juist de teamgeest en het voor elkaar willen winnen, dát is de kracht van dit Utrecht. Tegen AZ móet het gebeuren.”