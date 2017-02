Heitinga aan de slag als ambassadeur Ajax Foundation

Steun

De Ajax Foundation organiseert en steunt verschillende projecten op het gebied van sport en gezondheid, sociale integratie en educatie. Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax en voorzitter van het bestuur van de foundation, zegt over Heitinga: ,,Hij is altijd maatschappelijk betrokken geweest. Kinderen kunnen waar nodig op zijn steun rekenen, bijvoorbeeld bij de vele ziekenhuisbezoeken die hij in de loop der jaren heeft afgelegd en de fondsen waarvoor hij zich heeft ingezet. Al met al uitstekende kaders voor een rol als ambassadeur bij ons. Door hem in te zetten en gebruik te maken van zijn naam wordt ongetwijfeld meer bekendheid gegenereerd voor de projecten. Dat is ook goed voor de fondsenwerving, waardoor we uiteindelijk nog meer kunnen betekenen voor onze doelgroep.''