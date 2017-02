Heracles-trainers op avontuur bij jeugd Arsenal

Het is maar een vlucht van 40 minuten naar Londen, maar een maal aan de andere kant van Het Kanaal, stapten Brian van Loo en Peter Reekers van Heracles deze week een andere voetbalwereld binnen. ,,Ik volg de opleiding goalkeeper coach/UEFA A’’, zegt Van Loo, in Almelo keeperstrainer en assistent van Reekers bij het tweede team. ,,We mochten op stage in het buitenland, dat werd Arsenal. Dat is uniek, daar kom je bijna niet binnen. Het leek Peter ook geweldig, dus we zijn met z’n tweeën gegaan.’’

De Nederlandse invloed bij de jeugd van Arsenal is groot, Andries Jonker is hoofd van de opleiding, Serge van den Ban is de man van de jeugdkeepers. Van Loo: ,,We gingen erheen om de keepersopleiding te bekijken en om te zien wat werken in het buitenland inhoudt. Dat is nogal wat, het begint al bij de andere cultuur. De Engelsen zijn conservatief, zij hebben het voetbal uitgevonden en staan niet zo open voor veranderingen. Een Engelse keeper wordt opgeleid om de bal tegen te houden weg te trappen.’’