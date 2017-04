Het laatste kunstje van dit PSV

Door Maarten Wijffels

PSV en topwedstrijden? Het is dit seizoen nog geen beste combinatie. Een voorzetje daarover was vrijdag snel gegeven. En trainer Phillip Cocu kopte hem ook maar meteen in. Hij liep nog eens na hoe de beide verloren duels met Feyenoord (0-1 en 2-1) verliepen en hoe het eerdere nipte 1-1 gelijkspel tegen Ajax tot stand kwam.

Cocu: ,,De conclusie is eigenlijk simpel: het is hoog tijd dat PSV weer eens een topwedstrijd wint.''

Dat moet vandaag gebeuren. In eigen stadion, in een sfeer die grimmig en geladen zal zijn. Het publiek in Eindhoven mort en baalt van een jaar dat na twee successeizoenen gaat eindigen zonder prijzen. De training op de Herdgang was vrijdag besloten. Maar het schijnt dat ook de spelers het lieten knetteren zoals voor de eerste confrontatie met Ajax van december vorig jaar. Toen liep Andrés Guardado voorop. Beetje de boel aanjagen, opnaaien. Spanning opbouwen voor een naderend prestigegevecht. En op zondag trok de Mexicaan toen die lijn door in de Arena. Hij kegelde meteen twee Ajacieden, Kasper Dolberg en Anwar El Ghazi, uit de wedstrijd en speelde op en soms over het randje.

Volledig scherm © Photo News

Naar Guardado wordt nu weer gekeken. Omdat spelers zoals hij de personificatie zijn van dat mislukte PSV-seizoen. En natuurlijk ook omdat Guardado normaal gesproken begint aan zijn laatste topwedstrijd in Nederland, voordat hij komende zomer na drie jaar uit de eredivisie vertrekt. Hij zal bepaald niet de enige zijn die afzwaait bij PSV. De club kan zomaar vijf, zes basisspelers kwijtraken. Guardado, Willems, Zoet, Arias, Pröpper, Luuk de Jong; de kern van het elftal dat PSV twee keer kampioen maakte valt straks uit elkaar. En Ajax morgen wordt hun laatste kunstje samen.

Cocu wil en kan uiteraard nog niet in detail treden over de nakende grote schoonmaak. Hij zegt nu alleen: ,,We zijn het met z’n allen verplicht om samen nog drie wedstrijden het maximale eruit te halen. Als ik de trainingen zie deze week, dan spat de energie ervan af. Er is een team dat er nog steeds voor wil gaan. Als 35.000 man publiek morgen ook nog één keer achter ons gaat staan, moet het lukken om van Ajax te winnen.''

Extra lading

Bij een zege zou PSV ook Feyenoord helpen. De uittredende kampioen kan dit weekend de Rotterdammers op de troon helpen door Ajax zo goed als uit de titelrace te kegelen. Ook dat geeft extra lading aan het duel. Als ze écht moeten kiezen in Eindhoven, zien ze de schaal ook liever naar Rotterdam gaan dan naar Amsterdam. Assistent-trainer Ruud Brood is een ex-Feyenoorder bijvoorbeeld. Hij zei laatst al tussen neus en lippen door: Ajax gaat hier eind april zeker niet winnen, al moet ik er bij wijze van spreken zelf het veld weer voor op.

Siem de Jong, die juist een verleden bij Ajax heeft, zegt het zo: ,,Ajax maakt een goede en frisse indruk. En ik koester nog steeds de mooie jaren die ik er had. Maar nu telt alleen dat ik van Ajax win met PSV. Wij moeten gewoon niet blijven hangen in ons eigen klotegevoel. Ook naar ons publiek toe kunnen we dat niet maken.''

Volledig scherm Siem de Jong maakt de 1-1 op bezoek bij Ajax. © ANP Pro Shots

Toch is de vraag hoe diep ze bij PSV wérkelijk kunnen gaan morgen. Hoeveel pijn kun je als speler nog lijden als zo’n topper alleen nog om de eer gaat? Stel: het zou weer snel 0-1 worden, zoals vorig jaar met de goal na twee minuten van Arek Milik. Veert PSV dan nog eens op? Of voelen spelers dan extra de teleurstelling van dat verloren jaar?

Cocu zou de intensiteit waarmee PSV strijdt, kunnen beïnvloeden door keuzes in zijn opstelling. Jürgen Locadia. Die heeft nog volop honger. Maar in welke rol start hij, als spits of op de flanken? Siem de Jong maakte in december de late 1-1 tegen Ajax als invaller. Krijgt hij nu een basisplaats? En hoe wisselt PSV, als Ajax na een uur de vermoeienissen van de slijtageslag tegen Schalke gaat voelen?