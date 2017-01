'Het moet en kan beter bij Pereiro'

Er zit veel meer in, klinkt het vanuit PSV zelf, vanuit zijn management en analisten, die massaal overtuigd zijn door zijn techniek. Trainer Phillip Cocu zei het eerder deze maand al tijdens het PSV-trainingskamp in Spanje en de bij zijn overgang naar Nederland betrokken zaakwaarnemer Peter Gerards vindt hetzelfde. ,,Het moet en kan beter en dat weet hij zelf ook", aldus de oud-doelman. ,,Hij heeft het in Eindhoven geweldig naar zijn zin, dus daar ligt het zeker niet aan. Binnen de speelstijl van PSV is het voor hem soms nog wat zoeken, maar hij heeft geen slechte statistieken." Pereiro schoot in 47 eredivisieduels 18 goals in de boeken en ligt op koers om de elf goals van vorig jaar te overtreffen.

Analist Aad de Mos, tevens oud-trainer van PSV ziet de potentie van Pereiro wel. ,,Hij kan pas echt stappen zetten bij PSV als hij onvoorwaardelijk vertrouwen krijgt en ook echt voelt. Die fase zou hij nu voorbij moeten zijn. De club heeft een tekort aan aanvallers en niemand hijgt hem in de nek. Hij speelt en de andere aanvallers zijn voor hem niet bedreigend. Hij is het type speler dat het gewend is om in balbezit het verschil te moeten maken en haalt er van nature weinig voldoening uit om mee te denken bij balverlies. Dit is hem zo aangeleerd, het zit in zijn geboorteland in de opleiding. Het is een andere manier van voetballen, met hele sterke middenvelders en verdedigers. In een ploeg die heel dominant speelt, zou hij beter tot zijn recht komen en ik denk dat hij zelfs voor Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur een goede versterking zou kunnen zijn. PSV speelt toch vaak met de handrem erop en gaat pas los als het echt moet. Hoe leuk het dan kan worden, hebben we zondag gezien."