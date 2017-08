'Ik ga die jongens nu niet ineens verrot schelden’

Door Daniël Dwarswaard

Joël Veltman is een beleefde man. Hij is krap vijf minuten in de kantine van sportcomplex De Toekomst binnen en hij heeft al flink wat handen geschud. Maar steeds bedankt hij hartelijk, met een lach op zijn gezicht. En zo gaat dat eigenlijk al een paar dagen. Hij heeft er bijna een lamme rechterhand van. Want er zijn drie redenen om de Ajacied te feliciteren. Zijn contractverlenging tot 2020 is officieel beklonken, hij werd tijdens het trainingskamp in Oostenrijk benoemd tot de nieuwe aanvoerder van Ajax en in januari verwachten Veltman en zijn vrouw Naomi hun eerste kindje.

Quote Crystal Palace is nooit aan de orde geweest. Jöel Veltman Heeft dat laatste misschien met het eerste te maken? Oftewel: is het toekomstige vaderschap een reden om in Nederland te blijven? ,,Nou’’, zegt Veltman, ,,nul procent.’’ Het aanvoerderschap dan? ,,Geweldig, maar ook niet doorslaggevend.’’



Nee, bij de categorie clubs die zich deze zomer voor hem meldde, kreeg hij domweg niet het juiste gevoel. ,,In elk geval niet het idee van: ja, hier wil ik Ajax heel graag voor verlaten. Dan doe ik het ook niet. Ik weet heus wel dat ik niet op FC Barcelona hoef te wachten. Ik weet van mezelf prima wat ik kan en wat ik niet kan. Ik ben geen Christian Eriksen, die barst van het talent en zich overal makkelijk aanpast. Ik wil niet vertrekken om het vertrekken. Dan blijf ik liever bij Ajax, zeker in de wetenschap dat ik aanvoerder zou worden.’’

Was het Engelse Crystal Palace, waar hij herenigd kon worden met zijn oude trainer Frank de Boer, dan ook geen aantrekkelijke optie? ,,Dat heb ik ook steeds gelezen’’, reageert hij, ,,maar het is nooit aan de orde geweest.’’

Voor het eerst in zijn carrière stond Veltman open voor een vertrek. ,,Dat was eigenlijk best een gek gevoel. Ajax is mijn leven. Vanaf mijn tiende wandel ik hier al rond. Nooit heb ik de behoefte gevoeld om te vertrekken. Dat gevoel was er dit jaar voor het eerst. Maar ik ben blij met hoe het nu gelopen is. Het aanvoerderschap maakt me trots. Met een titel straks alsnog vertrekken is het droomscenario.’’

Klaassen

Volledig scherm Joël Veltman. © Getty Images Velltman sprak niet expliciet met zijn voorganger Davy Klaassen over het aanvoerderschap. Hij zag wel van dichtbij hoe de naar Everton verhuisde middenvelder snel een leider werd. Op een ogenschijnlijk natuurlijke manier. ,,Je moet voelen wat het team voelt. Omdat ik die band draag, ga ik jongens nu niet ineens verrot schelden. Zo ben ik niet en ik ga ook niet veranderen. Liever een goede relatie opbouwen en dan iemand de waarheid vertellen als het nodig is.



,,Davy was echt een leider, die ging voorop in de strijd. Af en toe de beuk erin. Dat kan ik van hem wel overnemen. Alleen het scorend vermogen wordt lastig…’’



Hij realiseert zich dat er als captain nog meer op hem zal worden gelet. Het afgelopen seizoen ging het al zo vaak over hem. Over geen andere positie was zoveel discussie als over die van de rechtsback. Een deel van de achterban snapte niet dat Kenny Tete op de bank moest zitten. Inmiddels is Tete vertrokken naar Olympique Lyon en krijgt Veltman in de Colombiaan Luis Manuel Orejuela een nieuwe concurrent.

Veltman: ,,Kijk, volgens mij was de concurrentie met Kenny goed om elkaar beter te maken. Voor hem was het vervelend dat hij niet speelde. Voor mij was het vervelend dat daar zoveel discussie over was. Ik speel minder spectaculair. Kenny heeft natuurlijk geweldige tackles en deed het goed op de momenten dat hij zijn kans kreeg. Maar op een gegeven moment heb ik me niet meer aan de discussie gestoord. Die modus moet je als profvoetballer vinden. Als aanvoerder wordt het verwachtingspatroon alleen maar groter. Dan kun je niet de ene week een negen halen en de andere week een drie. Ik moet de constante factor zijn.’’

Europa

Quote Van Rosenborg moeten we gewoon winnen. Simpel. Joël Veltman Over verwachtingen gesproken: Ajax speelde vorig jaar de Europa League-finale en verloor die vrij kansloos van Manchester United. Maar de weg naar die finale deed veel supporters terugdenken aan de gloriejaren. Het nieuwe Europese seizoen is juist begonnen met een kater. Het verlies tegen OGC Nice leidt ertoe dat Ajax wéér geen Champions League zal spelen. Tegen de Noorse kampioen Rosenborg moet de ploeg komende donderdag en de week daarop deelname aan de Europa League afdwingen, in de hoop het kunstje van vorig jaar te herhalen.

Veltman is duidelijk. ,,Van Rosenborg moeten we gewoon winnen. Simpel.’’ En dan, als hij geconfronteerd wordt met het feit dat Ajax sinds 2014 geen prijs meer heeft gewonnen: ,,Gek als je het zo hardop uitspreekt, hè. Natuurlijk levert dat dit seizoen extra druk op. Elk jaar zonder prijs is er één te veel. Vorig jaar hebben we, zeker op het eind, bewondering voor ons spel afgedwongen. Dit jaar moet het daar niet bij blijven. De titel is een must.’’

