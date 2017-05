Ik wil een zware poule in de Champions League

Ik heb hem ook in mijn top 3 staan van Feyenoorders met het grootste aandeel in dit kampioenschap. Kuyt op 3, samen met Brad Jones. Een keeper met een rustige uitstraling, dat was perfect. De uitwedstrijd bij PSV, toen Jones heerste in zijn zestien-meter en Feyenoord met 0-1 won, was een sleutelwedstrijd in dit seizoen. Verder in de top 3 uiteraard Jørgensen, de spits met een aandeel in zoveel doelpunten, en El Ahmadi, de belangrijkste speler in de belangrijkste linie, het middenveld. Je zag vorige week tegen Excelsior precies waar het mis ging: Feyenoord had het middenveld niet onder controle, omdat de twee centrale verdedigers angstig waren en El Ahmadi steeds dicht bij zich wilden, terwijl Jens Toornstra juist te ver naar voren bij de spitsen ging lopen. Ondertussen verzoop Vilhena in zijn eentje op het middenveld.



Ook dat wordt interessant straks in de Champions League, hoe compact als team kan Feyenoord dan spelen? En natuurlijk: met wie? Ik hoor dat Elia weg gaat. En het zou mij niet verbazen als een grotere club Jørgensen wegkoopt.



Voor de spitspositie zou ik nu al een visje uitgooien bij Ricky van Wolfswinkel, een jongen die iets met Feyenoord heeft en een goed seizoen heeft gedraaid. Voor de flank zouden ze van mij Boëtius mogen terughalen. Ik heb hem gezien bij Racing Genk, die is echt opgebloeid. Amrabat van Utrecht wordt nu al genoemd, prima speler. En Clasie terug, als dat ook maar enigszins te proberen valt, zou ik zeggen: doen! Laat er ook maar gelijk een zware Champions Leaguepoule uit de koker rollen. Real Madrid in de Kuip. Plus nog twee teams uit sterke competities. Als je dan sneuvelt, is dat anders dan vierde worden in een poule met pakweg Loedogorets. En daarbij: PSV leverde vorig jaar toch ook een geweldige prestatie als underdog tegen Atlético Madrid? Dat kan altijd gebeuren.