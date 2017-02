'Ik zou de Jupiler League inkrimpen naar veertien clubs'

Kwakman manifesteert zich nadrukkelijk op internet en televisie. Hij is presentator bij de lokale omroep L.O.V.E, vaste gast bij FC Afkicken, een voetbalkanaal op YouTube en analyticus bij FOX Sports tijdens de Afrika Cup. ,,Ik kende na een maand voorbereiding zelfs de reserves van Oeganda en Togo.'' Daarnaast twittert hij zich een ongeluk. ,,Het einde van mijn spelersloopbaan nadert. Ik ben verschrikkelijk fit en heb een contract tot medio 2018 bij Volendam. Toch ben ik met mijn toekomst bezig, omdat ik in de zomer 34 word. Ik praat graag over voetbal. Serieus, maar ook weer niet te serieus. Met een kwinkslag. Een mix van Voetbal Inside en Studio Voetbal. Op die manier probeer ik mezelf te profileren.”



Sinds 2015, het jaar dat NAC degradeerde, is hij terug in de eerste divisie. Terug in Volendam. Het niveau valt hem niet mee. ,,Het is matig en er komt weinig publiek op af. De eerste divisie zou ik inkrimpen naar veertien clubs. Verdeel de beste spelers van de onderste teams over de rest van de competitie. VVV-thuis, NAC-uit: dat zijn mooie wedstrijden. Maar Achilles-uit, voor honderd man…, daar heb ik weinig zin meer in. Het schommelt daarom in mijn hoofd. Doorgaan of stoppen. Ik weet het niet.”