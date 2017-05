Jeugdig Ajax wacht ongekende mentale beproeving

Maar wat wordt de rol van Ajax in dat spectrum, het jeugdige team dat al bijna twee weken toeleeft naar deze finale?

,,We gaan doen wat we altijd doen,'' zegt Bosz niettemin, als het rond zeven uur alsnog over de wedstrijd en het voetbal zelf gaat. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat snapt de Ajax-trainer zelf ook wel. Het merendeel van zijn ploeg is 21 jaar of jonger. Ze waren ten tijde van Ajax' laatste grote finale - in 1996 - nog niet of pas net geboren.



Verdediger Matthijs de Ligt wordt de jongste speler ooit in een Europese finale. ,,Als mijn spelers nu geen zenuwen zouden voelen, zou ik ze naar de dokter sturen,'' aldus Bosz. ,,Dat je zenuwen voelt, lijkt me niet meer dan normaal. Dit is voor iedereen bij ons nieuw.''



Maar het is niet eens alleen het vooruitzicht van een Europese finale dat Ajax mentaal zwaar op de proef stelt. Sinds de zwaarbevochten overwinning op Olympique Lyon, twaalf dagen geleden, zindert overal de opwinding rondom de Amsterdamse club. De kenners in Nederland tonen zich al dagen vol vertrouwen, Ajax volop kansen toedichtend tegen het zo rijke Manchester United. Om over de vrolijkheid van alledag maar te zwijgen, gewoon bij de bakker of in de supermarkt.