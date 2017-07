Joey Pelupessy nieuwe aanvoerder van Heracles

Spierscheuring voor nieuwe Ajax-doelman Van Leer

7 juli Ajax kan zaterdag in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding, tegen Werder Bremen, niet beschikken over Benjamin van Leer. De nieuwe doelman van de Amsterdammers heeft tijdens het trainingskamp in Oostenrijk een bilspierblessure opgelopen. Onderzoek wees vrijdag uit dat er waarschijnlijk een scheurtje in de spier zit.