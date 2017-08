Jørgensen: Er speelt niets, ik ben hier gelukkig

Jørgensen zegt wel: ,,In de eredivisie kun je in de beginfase van de competitie niet te veel punten laten liggen, anders ben je veroordeeld tot achtervolgen in de maanden die volgen. Vorig seizoen legden we de basis voor onze landstitel in de eerste maanden, toen we maar liefst negen wedstrijden op een rij in winst omzetten. Er zijn spelers weggegaan, maar kijk eens naar de nieuwe jongens. Jean-Paul Boëtius is echt een geweldige voetballer. Als hij de concentratie en de focus van de eerste weken vasthoudt, wordt hij een sensatie dit seizoen.’’



Een typering die van toepassing was op de Deen zelf in zijn eerste seizoen bij Feyenoord. Toen hij van de zomervakantie genoot en in zijn vaderland trouwde met zijn grote liefde Therese, verdween de ene na de andere basisspeler uit de Kuip. Het Legioen vreesde ook voor een vertrek van de Deense topscorer, maar dat bleef vooralsnog uit. Vragen over een eventuele transfer vallen vaak slecht bij de Deen, die van mening is dat dergelijke kwesties tot privézaken behoren. ,,En voor die vragen moet je bij Martin van Geel zijn’’, zegt hij nu. ,,Maar er speelt niets, ik ben gelukkig hier in Rotterdam.’’