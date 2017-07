Jørgensen helpt Feyenoord aan winst in laatste oefenduel

Dankzij spits Nicolai Jørgensen heeft Feyenoord het laatste oefenduel in de voorbereiding, thuis tegen het Spaanse Real Sociedad, gewonnen. In de eerste helft tekende de spits voor de enige treffer (1-0).

Door Dennis van Bergen

Zijn doelpunt ontstond uit een goede aanval van Feyenoord, opgebouwd door Ridgeciano Haps en Jean-Paul Boëtius. Het zou een van de spaarzame hoogtepuntjes zijn in een duel dat verder vrij vlak was. Boëtius zorgde nu en dan nog voor enig gevaar vanaf de flanken, voor Bilal Basacikoglu aan de andere zijde gold dat een stuk minder. Al had hij wel een goede voorzet waarbij invaller Michiel Kramer bijna scoorde.

Bij Feyenoord stond Kenneth Vermeer weer eens tussen de palen, de man die afgelopen seizoen zo lang uit de running was vanwege een achillespeesblessure. De Amsterdammer keepte naar behoren. Zo redde hij halverwege de eerste helft op de hem kenmerkende wijze op een inzet van aanvaller Juanmi in één tegen één-situatie. En trad hij nog een aantal maal alert op. Maar daarbij uitten zich ook de oneffenheden bij doelman, die altijd veel risico in zijn spel legt. Ook tegen de Spanjaarden liet Vermeer eens een balletje los of toonde hij zich onrustig bij situaties voor zijn doel.

Komende week zal coach Giovanni van Bronckhorst de knoop doorhakken wie eerste doelman wordt. Op basis van de voorbereiding heeft het er alle schijn van dat dit Brad Jones wordt, de succeskeeper van afgelopen jaar. Al is de kans realistisch dat Vermeer in dat geval de beker- en Champions League-wedstrijden speelt.

Volgende week zondag, in de wedstrijd van Feyenoord tegen Vitesse om de Johan Cruijff Schaal, zal het duidelijk zijn. In die wedstrijd kiest Van Bronckhorst voor degene die dit seizoen de eerste man is. Binnen de Rotterdamse club is nog steeds de hoop dat Robin van Persie er tegen die tijd al bij is als Feyenoorder. Al hebben de contacten vooralsnog niet tot een transfer geleid van het clubicoon met wie technisch directeur Martin van Geel al lange tijd in gesprek is.