Kans op komst Sneijder naar FC Utrecht nihil

Eerder liet FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren aan deze krant weten dat er aan spelers als Wesley Sneijder een prijskaartje hangt. Op de achtergrond is er bij FC Utrecht van alles geprobeerd om de international binnen boord te krijgen. Zo zijn er allerlei constructies bedacht.



Een verkoop van een deel van de aandelen die Van Seumeren al in de aanbieding deed, is een optie geweest. Die aandelen zijn miljoenen waard. Het salaris zou voor rekening zijn van FC Utrecht. Eventueel tekengeld op het conto van de eigenaar. Sowieso had Sneijder flink water bij wijn moeten doen. FC Utrecht hanteert een salariscap van 2,5 ton al zijn er spelers die meer verdienen via aparte voorwaarden.



Recordinternational Sneijder is transfervrij sinds zijn contract bij de Turkse topclub Galatasaray is ontbonden. Clubs hoeven voor hem dus geen transfersom te betalen en dat maakt hem een gewild transferobject. Er is belangstelling van clubs uit China, maar een overgang naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten ligt meer voor de hand.