Kansloos? Dat heeft FC Utrecht vaker gehoord

Ook de onervaren Utrechtse jonkies durven te geloven in een happy end, hoe onwaarschijnlijk dat op voorhand ook lijkt. Van de Streek: ,,Poznan-uit was voor ons de bevestiging dat we ook op dit niveau meekunnen.'' Dessers: ,,Zenit is andere koek natuurlijk, maar we hebben er de ploeg niet naar om ons op voorhand gewonnen te geven.''



Trainer Erik ten Hag klinkt al even strijdbaar. Ook hij haalde de stunts tegen AZ en Celtic aan. Al zei hij er ook bij dat 'dit Zenit natuurlijk van een andere orde is dan Celtic'. ,,Dit is Europese top.'' Hij weet de ogen van voetbalminnend Nederland op zich gericht. De 46-jarige Tukker heeft Utrecht de afgelopen twee seizoenen weer naar de subtop van Nederland gebracht, maar kan hij óók dit kunststukje klaren? ,,We zijn de underdog, maar dat betekent natuurlijk niet dat we niet kunnen winnen. Alleen zullen we allemaal héél erg goed moeten zijn.''



De Utrecht-trainer baalt dat hij moet puzzelen voor het eerste duel van het Europese tweeluik met de Russen. Met Willem Janssen en Ramon Leeuwin (beiden geschorst) mist hij zijn centrale duo. Anouar Kali staat twee maanden aan de kant.