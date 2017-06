Karsdorp laat kassa weer rinkelen

De jeugdopleiding van Feyenoord is behalve de sportieve levensader ook een financiële melkkoe voor de club. International Rick Karsdorp, die voor vijf jaar bij AS Roma tekent, bracht van alle zelf opgeleide spelers het meest geld in het laatje: naar verluidt 16 miljoen euro.

Naast de tribune op het amateurcomplex van Feyenoord staat sinds een tijdje een prachtig krachthonk. De verrijzenis van dat gebouw kostte het eerder door investeerder Pim Blokland neergezette ‘Pole Soccerveldje’ wel de kop. Geen paaltjesvoetbal meer, maar halters en gewichten.

Wie het spottend wil bekijken, zou kunnen zeggen: Feyenoord richt zich op kracht in plaats van op techniek. En op Varkenoord zijn ze de laatste jaren nog weleens ­cynisch. Want in de tijd dat het krachthonk van Feyenoord nog bijna in een bezemkast paste, stonden de talenten bij het eerste elftal in de rij om door te breken.

Inmiddels lijkt in de talentenstroom bij de jeugdopleiding van Feyenoord de droogte te zijn ingetreden. Maar door de verkoop van Rick Karsdorp naar AS Roma zal het vizier bij de landskampioen nu toch weer op de jeugdafdeling zijn gericht. Want daar verdient de club al jaren miljoenen mee.

(Artikel gaat verder onder het kader)

Inkomsten 2017: Rick Karsdorp naar AS Roma (16 miljoen euro)

2015: Jordy Clasie naar Southampton (12 miljoen)

2014: Bruno Martins Indi naar Porto (7,7 miljoen)

2014: Stefan de Vrij naar Lazio (7 miljoen)

2011: Leroy Fer naar FC Twente (5,5 miljoen)

School en gedrag

Rick Karsdorp uit Schoonhoven, opgeleid als doelpuntenmaker op het middenveld. Niet de makkelijkste jongen en zelfs nog een jaartje aan de kant gezet op Varkenoord, omdat hij weigerde aandacht te besteden aan school en normaal gedrag. In de zomer van 2014 kwam hij alsnog bij het eerste elftal en al snel werd hij omgetoverd van aanvallende middenvelder tot een opkomende rechtsback.

Toenmalig trainer Fred Rutten dacht de laatste tijd weleens met een glimlach terug aan de laatste weken van november 2014. Karsdorp had net een dramatische invalbeurt in Kroatië tegen Rijeka achter de rug, toen een journalist op de eerstvolgende persconferentie het woord nam. ,,Fred, die Karsdorp nog eens rechtsback zetten, daar begin je toch niet meer aan? Dat kan toch helemaal niet’’, vroeg de journalist tijdens de voorbeschouwing op de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Cambuur.

Rutten lachte, had op het trainingsveld al lang weer gezien dat Karsdorp zijn rug aan het rechten was. ,,Rick huilde in Kroatië, maar de dagen daarna dook hij niet weg’’, zei Rutten. ,,Dat zegt mij genoeg.’’

Tegen Cambuur hield Rutten hem nog op de bank, maar drie dagen later tegen PEC Zwolle mocht hij weer invallen. De jeugdspeler was door een moeilijke fase heen. ,,Echt een speler uit de eigen opleiding, echt een mannetje. Dat beviel mij meteen’’, zei Rutten.

Die karaktereigenschap hebben veel spelers uit de eigen opleiding van Feyenoord. En het legde de club bepaald geen windeieren. Het begon in de periode onder technisch directeur Martin van Geel in 2011 allemaal met de verkoop Georginio Wijnaldum en Leroy Fer. Maar er volgde nog veel meer eigen kweek die geld in het laatje bracht: Luc Castaignos, Jerson Cabral, Bruno Martins Indi, Stefan de Vrij, Jean-Paul Boëtius en Jordy Clasie.

En ook de heel jong weggeplukte jeugdspelers Jeffrey Bruma, Kyle Ebecilio, Nathan Aké, Karim Rekik, Rodney Kongolo en Tahith Chong leverden geld op, al waren veel van hen nog afkomstig uit de regeer­periode van ‘td’ Leo Beenhakker in de Kuip.

Met de naar verluidt 16 miljoen euro - volgens Italiaanse media 14 miljoen en eventueel ruim twee miljoen extra in de toekomst via bonussen - voor Rick Karsdorp heeft de eigen jeugd Feyenoord al ruim zestig miljoen euro op­gebracht, in een paar jaar tijd.

Quote Echt een speler uit de eigen opleiding, echt een mannetje. Dat beviel mij meteen Fred Rutten over Karsdorp Toch zijn er supporters die met enige scepsis naar de blijdschap in de Kuip rond de verkoop van Karsdorp kijken. In vergelijking met Ajax en PSV, die bijvoorbeeld Daley Blind, Kevin Strootman, Memphis Depay en Davy Klaassen voor grote bedragen hebben verkocht, blijft Feyenoord nog altijd behoorlijk achter. Voorbeeld: de jonge Belg Franco Antonucci vertrok in de winter vanuit Amsterdam naar ­Monaco, zonder één minuut in de hoofdmacht van Ajax te hebben gespeeld. Transfersom: 3 miljoen euro. En Riechedly Bazoer, uit­gerangeerd in de Arena, leverde toch gewoon een kleine 13 miljoen euro op, betaald door Wolfsburg.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Transfersom

Martin van Geel gaf daar in Feyenoord Magazine al eens tekst en uitleg over. ,,Een transfersom hangt voor een groot deel samen met de kopende en de verkopende club’’, stelt Van Geel. ,,Hoe groter die clubs zijn, hoe meer geld er gevraagd kan worden. Wij hebben spelers verkocht aan clubs als FC Porto, Lazio en Southampton, dat is toch een andere categorie dan de absolute top. Dat wij in dit opzicht nog niet hetzelfde aanzien hebben als Ajax en PSV, heeft er ook mee te maken dat zij meer sportieve successen boeken, terwijl zij ook in staat zijn om hogere salarissen te betalen. Willen we spelers voor hogere bedragen gaan verkopen, dan zullen zij de interesse moeten wekken van de absolute top in Europa. Dat lukt vaak alleen als je ook prijzen wint.’’

De landstitel van vorige maand heeft de marktwaarde van Karsdorp volgens Van Geel dus nog enigszins aangescherpt. Naar een hoogte waardoor Feyenoord zijn ­eigen transferrecord (17 miljoen euro voor Dirk Kuyt, toen die in 2006 naar Liverpool verkaste) heel dicht naderde. Het zorgde gisteren voor feestjes in Rotterdam, Schoonhoven en Rome.

Volledig scherm © Pro Shots