Karsdorp naar prachtige club

In het Noordhollands Dagblad sprak Max Huiberts, technisch directeur van AZ, zijn verbazing uit over de handelswijze van met name Feyenoord en PSV. Die clubs vragen zelf miljoenen voor hun spelers, maar als hun directeuren in Alkmaar, Utrecht of Arnhem aankloppen voor een vervanger, dan moet dat opeens voor een appel en ei, constateert Huiberts. Feyenoord wil met de verkoop van Rick Karsdorp aan AS Roma het transferrecord van de club breken, terwijl AZ voor Ridgeciano Haps teveel geld zou vragen. Bij dat laatste heb ik ook een beetje een dubbel gevoel, want toen Haps in januari 2014 bij Go Ahead Eagles werd gestald, zag AZ eigenlijk helemaal niets meer in de speler. Daar begreep ik destijds weinig van, eerlijk gezegd. Haps heeft vervolgens, na zijn terugkeer in Alkmaar, alle mensen die het eerder niet in hem zagen zitten, toch weten te overtuigen. Dat heeft die jongen helemaal zelf gedaan. Vervolgens een prijskaartje van tien miljoen op zijn rug plakken, omdat het opeens zo’n geweldige speler is, daar heb ik gevoelsmatig ook wel wat moeite mee. Aan de andere kant: Haps is gewoon een prima speler, zonder twijfel geschikt voor Feyenoord of PSV. En Huiberts, die het nog niet voor het zeggen had toen Haps in 2014 werd verhuurd, mag natuurlijk gewoon voor de belangen van zijn club op komen.

Als Feyenoord eerdaags rond de vijftien miljoen incasseert voor Karsdorp, is dat volgens mij een prima bedrag. Het zou het zoveelste bewijs zijn dat het vizier bij clubs op de jeugdopleiding gericht moet zijn. Leroy Fer, Georginio Wijnaldum, Bruno Martins Indi, Stefan de Vrij, Jordy Clasie en nu dan Karsdorp leverden geld op. Ze hebben helemaal niets gekost, bleken vrijwel altijd beter dan al die aankopen en het bleek ook geen hogere wiskunde om die jongens te verkopen. Kijk maar naar Karsdorp. Er zijn mensen die twijfelen of AS Roma de juiste club is voor hem. AS Roma? Dat is echt een geweldige club. In de jaren tachtig met grootheden als Falcao, Cerezo, Graziani, Ancelotti en Conti.

Maar wat mij betreft bovenal met Agostino Di Bartolomei, de beste speler die nooit in het Italiaanse elftal heeft gespeeld. Op het Amsterdam 708 Toernooi, in 1983, zag ik hem van dichtbij aan het werk. Feyenoord won de finale na strafschoppen, maar Di Bartolomei had tijdens de reguliere speeltijd wel al gescoord.



Een geboren Romein, al op 14-jarige leeftijd bij zijn favoriete club gekomen. Hij werd door trainer Nils Liedholm van het middenveld teruggehaald om de opbouw te verzorgen. Een beetje zoals in 1974 met Arie Haan bij Oranje gebeurde. Een tactische zet waardoor een elftal opeens ijzersterk ging draaien, AS Roma werd zelfs kampioen.



Zijn vertrek bij die club in 1984 heeft hij nooit kunnen verkroppen, zag ik zijn moeder ooit uitleggen in een documentaire. Hij had er later graag jeugdtrainer willen worden. Exact tien jaar na de verloren finale om de Europa Cup I in 1984 pleegde hij zelfmoord. Hij was pas 39 jaar oud. Ik heb hem altijd tot mijn favoriete voetballers gerekend. En om die reden AS Roma tot de elftallen waar ik zo graag naar keek.



Karsdorp heeft straks Feyenoord en AS Roma achter zijn naam staan. Om dan misschien ooit nog terug te keren bij Feyenoord, want dat is mode hè. Of Robin van Persie voor dat scenario moet kiezen, vraag ik me overigens oprecht af. Robin was echt een geweldige speler, maar mensen verwachten toch een scenario Dirk Kuyt. Dat zit er fysiek helaas niet meer in, vrees ik.