Keeper FC Eindhoven loopt dubbele beenbreuk op in oefenduel

Al snel bleek dat Smit, die halverwege de tweede helft in het veld was gekomen voor eerste doelman Ruud Swinkels, vermoedelijk een dubbele beenbreuk heeft opgelopen. Na ruim een halfuur ging hij per ambulance naar het ziekenhuis in Veldhoven, waar hij vermoedelijk direct wordt geopereerd.

Toen de 21-jarige Smit op de brancard de ziekenwagen in werd getild, was hij al zo ver bij zinnen dat hij het applaus van het publiek met een eigen applausje kon beantwoorden.

De scheidsrechter maakte na de botsing een einde aan de wedstrijd, die toen in 88ste minuut was. Willem II had even daarvoor de gelijkmaker geproduceerd nadat FC Eindhoven al in de eerste helft aan de leiding was gekomen. Jellert van Landschoot tekende voor die treffer.