Keeper FC Eindhoven wordt vandaag geopereerd

Mandemakers Stadion in historisch rijtje Nederlandse stadions

11:07 Het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk kent vanavond een primeur. Het affiche tussen FC Utrecht en Valletta FC is het eerste duel ooit in een van de Europese hoofdtoernooien dat in het Waalwijkse stadion wordt afgewerkt. Maar in welke Nederlandse stadions werden de meeste Europese duels afgewerkt? We zochten het uit met behulp van data van Voetbalstats.