Keizer over Nouri: Het is wachten op de uitslagen en echt hopen

Nouri wordt in een Oostenrijks ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden, nadat hij zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen vanwege hartritmestoornissen in elkaar was gezakt. Ajax meldde gisteravond dat zijn situatie ,,zeer stabiel'' is.

De twintigjarige middenvelder ondergaat vandaag allerlei neurologische testen. ,,Het is afwachten op de uitslagen en echt hopen'', zei Keizer. ,,Hij is in goede handen, er wordt goed voor hem gezorgd.''