Keizer spreekt: 'Ik vond gewoon dat ik het moest doen'

Voor een trainer die pas bezig is aan zijn tweede week als hoofdtrainer van Ajax oogt Marcel Keizer even ontspannen als nuchter. Hij wordt deze middag in het hotel in Mayrhofen, waar hij met de Ajax-selectie verblijft, bijgestaan door de ingevlogen directeur Edwin van der Sar. Maar al snel blijkt eigenlijk dat Keizer prima kan verwoorden waar hij voor staat en hoe hij denkt dat Ajax dit seizoen wel een prijs moet winnen. Hij kreeg best wat complimenten het afgelopen seizoen door het spel en de prestaties van Jong Ajax. Maar om nou te zeggen dat hij rekening had gehouden met een snelle promotie naar het eerste elftal, dat niet. ,,Het was voor mij geen abc’tje dat ik de opvolger van Peter Bosz zou worden’’, zegt Keizer. ,,Ik bedoel: het was voor mij niet iets natuurlijk of zo. Maar ik vond gewoon dat ik het moest doen. Ik ben altijd eigenwijs genoeg geweest om de ambitie te hebben ooit bij een topclub terecht te komen.”

Druk

Ondanks de immense druk die daarbij hoort. ,,Ik heb nooit in de top gewerkt, dus ik weet nog niet wat er bij komen kijken. Maar er loopt hier zoveel om me heen. In de leiding en in de staf. Ze hebben me gezegd: er gaat wat op je afkomen. Dat gaan we zien. Als trainer van Emmen kon ik ook ’s nachts wakker liggen. Dat zal nu ook wel zijn als het team niet goed speelt.” Hij snapt dat de media-aandacht onvergelijkbaar zal zijn. ,,Dit eerste gesprek met de pers heb ik niet van tevoren tot in de puntjes voorbereid of zoiets. Welnee. Waarom? Ik kan toch zeggen wat ik wil? Eigenlijk was ik de afgelopen weken alleen maar aan het wachten op het moment dat ik kon gaan beginnen met trainen.”

Met hard trainen, want wie de trainingen in het kamp in Oostenrijk observeert, constateert dat de Ajax-spelers er hard aan moeten trekken. Logisch, vindt Keizer: ,,We hebben over drie weken al een belangrijk duel in de voorronde van de Champions League. Dan moet je een bepaalde inspanning leveren. Om die te kunnen leveren moet je een bepaalde arbeid verrichten. Ik vind niet dat ik hard train. We moeten ze niet overtrainen, maar zeker ook niet te weinig doen.” Keizer is zo’n trainer die in zijn vrije tijd óók nog naar voetbalwedstrijden kijkt. ,,Dat zou betekenen dat ik geen vrije tijd heb. Nou, dat klopt wel een beetje, haha. Als het gezin beneden tv kijkt, ben ik er vaak bij. Maar dan zit ik op de bank wel met een laptop op schoot.” Knipogend: ,,Ik heb nooit gezegd dat ik een gezellige gozer ben, hè.”

Visie

Ondertussen sleutelt hij aan zijn visie. ,,Ik ben me constant aan het ontwikkelen. Het was hartstikke leerzaam om vorig seizoen bij besprekingen tussen Peter en Tonny Bruins Slot te zijn bijvoorbeeld. De visie van Ajax is die van mij. Mijn trainingen zijn Ajax-trainingen. Ik ben aanwezig op trainingen, ja. Maar Peter Bosz stond toch ook op het veld? Ik ben iemand die van elke bal wat vindt tijdens een training. En daar zeg ik dan wat van.”



Ajax werd in de recente verloren Europa Leaguefinale verweten geen plan B te hebben nadat Manchester United de Amsterdammers tactisch had afgetroefd. ,,Ik heb een plan B”, zegt Keizer. ,,Dan kan ik spelen met bijvoorbeeld én Huntelaar én Dolberg in de spits. Maar ik heb ook een Plan C. Al zijn die allemaal volgende week nog niet klaar.”



Keizer kwam maar met één wens bij zijn aanstelling: ,,Ik vind dat deze groep bij elkaar moet blijven. Dat heb ik gevraagd. Gelukkig is dat ook de insteek. En als dat lukt, dan zijn we al een heel eind.” Maar nog niet helemaal klaar. ,,Natuurlijk moeten we kampioen worden.”